Нерв «Единой России»: Сажать за клевету и отказ опровержений

За злостное неисполнение требований о прекращении распространения информации или об опровержении ранее распространенной информации в России можно получить тюремный срок.

Авторами данной инициативы выступили депутаты фракции «Единая Россия» Александр Грибов, Сергей Боярский и Дмитрий Вяткин, а также член фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

На данный момент штраф за подобное нарушение доходит до 200 тысяч рублей. Но административное наказание в партии посчитали слабоватым.

Новый виток развития закона от пера «Единой России» гласит: наказание, либо штраф в размере до 50 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

Законопроект предусматривает и наказание для представителей власти, государственных служащих, муниципальных служащих за злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению, передает Interfax.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Дума, Единая Россия
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