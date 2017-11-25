Неравнодушные жители Балашихи устроили субботник в Пестовском парке

На субботник в Пестовском парке Балашихи собрались около 50 человек, сообщает пресс-служба администрации города.

Замглавы администрации Михаил Объедков заявил, что в ходе субботника было убрано более 70 кубометров деревьев, поросли и листвы. В мероприятии приняли участие сотрудники администрации, работники управляющих компаний и жители Балашихи, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Объедков сказал: ««Начинаем работу с Пестовского парка, постараемся привести его в порядок своими силами. Работу доведем до конца. Не будет такого, что половину сделали, а остальное бросили и оставили».

Решение о проведении субботника было принято после встречи администрации с жителями района Железнодорожный.

В июне в микрорайоне Заря в Балашихе водолазы очистили озеро.