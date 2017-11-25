Неравнодушные жители Балашихи устроили субботник в Пестовском парке
На субботник в Пестовском парке Балашихи собрались около 50 человек, сообщает пресс-служба администрации города.
Замглавы администрации Михаил Объедков заявил, что в ходе субботника было убрано более 70 кубометров деревьев, поросли и листвы. В мероприятии приняли участие сотрудники администрации, работники управляющих компаний и жители Балашихи, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».
Объедков сказал: ««Начинаем работу с Пестовского парка, постараемся привести его в порядок своими силами. Работу доведем до конца. Не будет такого, что половину сделали, а остальное бросили и оставили».
Решение о проведении субботника было принято после встречи администрации с жителями района Железнодорожный.
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