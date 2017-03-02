Неравенство в отношениях вредит женщинам

Американские ученые выяснили, что неравенство в отношениях наносит больший вред женщинам, чем мужчинам.

Эксперты выяснили, что в парах, у которых ведущая роль в отношениях отведена женщинам, мужчины не испытывают дискомфорта. Представители сильного пола не считают, что от этого их отношения становятся менее доверительными, их самооценка не страдает. Женщины же в ситуациях, когда мужчина "рулит", страдают и часто подвергаются физическому насилию, - сообщает «Петербургский дневник».

Исследователи отмечают, что первый опыт отношений в будущем сильно отражается на поведении человека. Поэтому в отношениях должно царить равенство. Если равенство невозможно, то "перекос" в сторону доминирования мужчины должен быть не сильным, чтобы отношения не прекратились.

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