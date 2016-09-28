Неработающих жителей РФ хотят обязать платить за медицинские услуги

Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что министерство труда России подготовило законопроект, который обяжет неработающих россиян платить за пользование поликлиниками и больницами.

- Сейчас разрабатывается проект закона, когда те граждане, которые выбрали для себя путь неработы, будут должны внести платеж за фактически использование социальной инфраструктуры. Такой проект закона есть, - цитирует Голодец «Интерфакс». Сегодня она выступает на «правительственном часе» в Совете Федерации.

По ее словам, российские законы позволяют местным жителям не работать. В этом случае граждане не оплачивают страховые взносы, в том числе, в бюджет обязательного медицинского страхования (ОМС).

Голодец добавила, что 68 миллионов россиян не обязаны платить страховые взносы, 75 миллионов человек находятся в трудоспособном возрасте.

- . Всех остальных мы видим: видим их списочный состав и видим где они живут, видим их возраст и так далее. Но у нас в государстве принято, что человек может по своему желанию работать и не работать, - отметила Голодец.