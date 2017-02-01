Неработающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
С 1 февраля 2017 года размер страховых пенсий в России увеличится на 5,4 процента в связи с ростом потребительских цен за 2016 год, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Как отмечается в материале, индексация коснется порядка 31,4 миллиона неработающих пенсионеров.
Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров после индексации увеличится на 703 рубля – до 13 855 рублей. Об этом сообщает «Экономика сегодня».
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