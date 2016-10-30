Неподалеку от дома премьера Сербии обнаружили склад оружия
Вблизи от дома премьер-министра Сербии Александра Вучича обнаружен тайник с оружием. Семья главы правительства эвакуирована в безопасное место. Полицией были найдены гранаты, различные виды боеприпасов и один противотанковый гранатомет.
Инцидент произошел под Белградом, сообщает BBC. Власти Сербии сообщили, что оружие было найдено в кустах, возле которых обычно проезжает кортеж премьера. Тайник был обнаружен по наводке обратившегося в полицию человека.
Принадлежность оружия выясняется. С момента вооруженного конфликта в Югославии в странах распавшегося государства находятся сотни единиц оружия, которое нигде не зарегистрировано.
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