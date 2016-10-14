Неподалеку от Алматы зафиксировано землетрясение
В Казахстане неподалеку от Алматы сегодня около полудня (около 9:00 по Москве) произошло землетрясение магнитудой 3,3, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета по науке Минобразования республики.
Специалисты утверждают, что эпицентр землетрясения располагался в 37 километрах на юго-восток от Алматы.
Энергетический класс землетрясения 8.8. Координаты эпицентра 42.92 градуса северной широты, 77.17 градусов восточной долготы. Глубина 15 километров.
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