Неподалеку от Алматы зафиксировано землетрясение

В Казахстане неподалеку от Алматы сегодня около полудня (около 9:00 по Москве) произошло землетрясение магнитудой 3,3, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета по науке Минобразования республики.

Специалисты утверждают, что эпицентр землетрясения располагался в 37 километрах на юго-восток от Алматы.

Энергетический класс землетрясения 8.8. Координаты эпицентра 42.92 градуса северной широты, 77.17 градусов восточной долготы. Глубина 15 километров.