Неплательщиков алиментов могут приравнять к уголовникам
Злостных неплательщиков алиментов могут приравнять к уголовникам. Соответствующий законопроект готовится внести в Госдуму депутат от «Единой России» Виталий Милонов.
По мнению Милонова, суды должны назначать родителям, уклоняющимся от уплаты алиментов, исправительные работы, большая часть заработка от которых будет перечислена их детям.
Это, уверен депутат, станет эффективным способом для того, чтобы уклонисты вспомнили о своих обязанностях.
Милонов также назвал неплательщиков людьми второго сорта, а также предложил отбирать у них водительские права и лишать возможности получить кредит.
Милонов считает, что минимальный срок, после которого можно начинать уголовное преследование, должен составлять 3 месяца, пишет «Парламентская газета».
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