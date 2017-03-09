В Непале жертвами ДТП стали более 20 человек
На западе Непала произошло ДТП, в результате которого погибли по меньшей мере 24 человека. Еще более 40 получили ранения.
Инцидент произошел на дороге между двумя населенными пунктами в районе Джаяркот. Пассажирский автобус, в котором находились более 60 человек, сорвался с дороги и пролетел вниз по склону порядка 200 метров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Полиция устанавливает причины происшествия. Согласно предварительной версии, причиной ДТП могло стать превышение скорости.
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