В Непале жертвами ДТП стали более 20 человек

На западе Непала произошло ДТП, в результате которого погибли по меньшей мере 24 человека. Еще более 40 получили ранения.

Инцидент произошел на дороге между двумя населенными пунктами в районе Джаяркот. Пассажирский автобус, в котором находились более 60 человек, сорвался с дороги и пролетел вниз по склону порядка 200 метров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Полиция устанавливает причины происшествия. Согласно предварительной версии, причиной ДТП могло стать превышение скорости.