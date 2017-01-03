Неосторожное обращение с оружием стало причиной гибели двух силовиков ВСУ
Неосторожное обращение с оружием стало причиной смерти двух силовиков ВСУ в Донбассе, говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.
В материале уточняется, что в результате инцидента еще двое военнослужащих получили ранения и были госпитализированы.
Несчастный случай произошел 2 января в одной из воинских частей в зоне проведения АТО, вблизи Марьинки.
По данному факту проводится расследование. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает «РИА Новости».
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