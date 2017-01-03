Неосторожное обращение с оружием стало причиной гибели двух силовиков ВСУ

Неосторожное обращение с оружием стало причиной смерти двух силовиков ВСУ в Донбассе, говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

В материале уточняется, что в результате инцидента еще двое военнослужащих получили ранения и были госпитализированы.

Несчастный случай произошел 2 января в одной из воинских частей в зоне проведения АТО, вблизи Марьинки.

По данному факту проводится расследование. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает «РИА Новости».