Неопознанных граждан предлагают хоронить за счет федерального бюджета

Правительство рассматривает возможность включения в федеральный бюджет расходов по захоронению неопознанных россиян. Изменения предлагается внести в статью 9 федерального закона «О погребении и похоронном деле».

Как отмечается в сообщении, на данный момент погребением одиноких или неопознанных граждан занимается специализированная служба по вопросам похоронных дел, которая есть в каждом городе.

Действующее законодательство не закрепляет ни за кем обязанности возмещать похоронным службам стоимость услуг по их захоронению .

По словам председателя городского комитета Профсоюза работников ритуальных служб Антона Авдеева, сейчас захоронение неизвестных возмещается из средств регионов, сообщает «Федерал пресс».