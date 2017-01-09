Неопознанных граждан предлагают хоронить за счет федерального бюджета
Правительство рассматривает возможность включения в федеральный бюджет расходов по захоронению неопознанных россиян. Изменения предлагается внести в статью 9 федерального закона «О погребении и похоронном деле».
Как отмечается в сообщении, на данный момент погребением одиноких или неопознанных граждан занимается специализированная служба по вопросам похоронных дел, которая есть в каждом городе.
Действующее законодательство не закрепляет ни за кем обязанности возмещать похоронным службам стоимость услуг по их захоронению .
По словам председателя городского комитета Профсоюза работников ритуальных служб Антона Авдеева, сейчас захоронение неизвестных возмещается из средств регионов, сообщает «Федерал пресс».
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