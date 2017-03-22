Немцы раскритиковали Украину за решение по Самойловой

Немецкие поклонники конкурса «Евровидение» (ESC) осудили украинские власти за решение не пускать в страну участницу от России Юлию Самойлову.

На официальной немецкоязычной странице конкурса они назвали Украину «плохой хозяйкой» и выразили негодование тем, что Киев политизирует культурное мероприятия.

Некоторые фанаты предложили компромиссный вариант, позволяющий зрителям увидеть и услышать выступление российской певицы, несмотря на запрет. «Пусть она споет свою песню в Москве, в ходе прямого включения на ESC (знаю, что не в этом смысл). Шоу было бы полным, и мы увидим, что получится, - написала одна из пользовательниц.

Впрочем, часть комментаторов все же одобрила решение Украины, считая, что Россия спровоцировала Киев.