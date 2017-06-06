Немцы за деньги признают себя отцами детей мигранток

Граждане Германии за денежное вознаграждение признают себя отцами детей мигрантов, благодаря чему новорожденные получают немецкое гражданство, заявил прокурор Берлина Мартил Штелтнер.

По его словам, правоохранители зарегистрировали 700 фиктивных случаев «отцовства» детей беженок, приехавших в Германию с Ближнего Востока.

Прокурор пояснил, что такие махинации стали возможны из-за несовершенства немецкого законодательства, согласно которому отцом ребенка может считаться любой мужчина, даже несмотря на то, что он не является биологическим родителем.

В связи со сложившейся ситуацией власти Германии разрабатывают новые поправки в существующий закон, сообщает Life.