В немецкой армии закончились боеприпасы

Бундесвер остался практически без боеприпасов. Имеющегося в распоряжении военных запаса хватит всего на несколько дней.

В связи с этим Минобороны Германии решило закупить боеприпасы в первую очередь для стрелкового оружия. Ведомство намерено приобрети 25 миллионов патронов с пулями, имеющими мягкий сердечник. Отмечается, что они будут содержать минимум компонентов, вредных для окружающей среды, сообщает OAne.ws со ссылкой на местные СМИ.

Ранее глава ведомства Урсула фон дер Ляйен заявила о планах властей по ежегодному увеличению военных расходов до 2% ВВП. Кроме того, предполагается увеличить и количество военнослужащих – к 2024 году оно должно составить 200 тысяч человек.