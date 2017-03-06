В немецкой армии закончились боеприпасы
Бундесвер остался практически без боеприпасов. Имеющегося в распоряжении военных запаса хватит всего на несколько дней.
В связи с этим Минобороны Германии решило закупить боеприпасы в первую очередь для стрелкового оружия. Ведомство намерено приобрети 25 миллионов патронов с пулями, имеющими мягкий сердечник. Отмечается, что они будут содержать минимум компонентов, вредных для окружающей среды, сообщает OAne.ws со ссылкой на местные СМИ.
Ранее глава ведомства Урсула фон дер Ляйен заявила о планах властей по ежегодному увеличению военных расходов до 2% ВВП. Кроме того, предполагается увеличить и количество военнослужащих – к 2024 году оно должно составить 200 тысяч человек.
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