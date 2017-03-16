В немецком Дуйсбурге неизвестный захватил заложников в местном банке
Несколько заложников оказались захваченными в результате нападения на банк в немецком Дуйсбурге неизвестного мужчины.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал N-24.
Известно, что двое из удерживаемых преступником лиц являются сотрудниками банка. О каких-либо требованиях неизвестного и других подробностях происшествия пока не сообщается.
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