В немецком Дуйсбурге неизвестный захватил заложников в местном банке

Несколько заложников оказались захваченными в результате нападения на банк в немецком Дуйсбурге неизвестного мужчины.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал N-24.

Известно, что двое из удерживаемых преступником лиц являются сотрудниками банка. О каких-либо требованиях неизвестного и других подробностях происшествия пока не сообщается.

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Места: Германия
События: происшествия
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