В немецком Дуйсбурге неизвестный захватил заложников в местном банке

Несколько заложников оказались захваченными в результате нападения на банк в немецком Дуйсбурге неизвестного мужчины.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал N-24.

Известно, что двое из удерживаемых преступником лиц являются сотрудниками банка. О каких-либо требованиях неизвестного и других подробностях происшествия пока не сообщается.