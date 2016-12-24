В немецком Аугсбурге эвакуируют около 54 тысяч человек

В ФРГ в рождественское воскресенье специалисты будут взрывать найденную бомбу времен Второй мировой войны. Из-за этого жителей города эвакуируют.

По разным данным, вес бомбы составляет от 1,8 до 4 тонн. Снаряд был найден в ходе строительных работ в исторической части города. Предположительно, снаряд принадлежал вооруженным силам Великобритании, сообщает РИА "Новости".

В мероприятии примут участие около четырех тысяч полицейских, спасателей и пожарных. Местных жителей попросили собраться в школах и спортзалах.

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