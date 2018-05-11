Немецкого журналиста не пустили в РФ на матчи ЧМ-2018
Спортивному журналисту Хайо Зеппельту отказали в выдаче российской визы, что лишает его возможности посетить матчи ЧМ-2018 по футболу.
Немецкий телеканал ARD, на котором работает Зеппельт, назвал решение российских властей объявить его персоной нон грата беспрецедентным нарушением свободы прессы. Один из руководителей канала выразл надежду на то, что решение в отношении Зеппельта будет все же пересмотрено российской стороной.
В 2014-2016 года Зеппельт выступил как разоблачитель нарушиений антидопинговых правил российскими спортсменами, выпустив ряд фильмов на эту тему.
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