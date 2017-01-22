Немецкое телевидение представило фильм о допинге в РФ

В новом фильме телеканала ARD приводятся заявления информатора - бегуна Андрея Дмитриева, который обвинил тренера Владимира Казарина в нарушении антидопинговых норм.

Фильм содержит кадры, снятые Дмитриевым на скрытую камеру. Записи датированы 12-м января 2017 года, сообщает РИА "Новости".

Кроме того, в фильме есть обвинения в адрес тренера Сергея Епишина. Информатор утверждает, что указанные тренеры "не могут" без допинга. В общей сложности фильм длится 10 минут.