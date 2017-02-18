Немецкое агентство отказалось от сотрудничества с писателем Захаром Прилепиным

Руководитель немецкого литературного издания Томас Видлинг заявил о намерении прекратить сотрудничество с писателем Захаром Прилепиным. В письме, направленном автору, мотивом отказа названо то обстоятельство, что «Захар Прилепин на Донбассе составил свой батальон, стал заместителем командира и сам взял в руки оружие».

Агентство сотрудничает со многими российскими писателями, среди них Дарья Донцова, Михаил Шишкин, Дина Рубина, Леонид Юзефович, Дмитрий Глуховский, Сергей Шаргунов и другие. На сегодняшний день имя Захара Прилепина в этом перечне отсутствует, - сообщает «Коммерсантъ».

Основатель и глава агентства Томас Видлинг в своем письме подчеркнул, что «агентство продолжает выполнять свои контрактные обязанности перед всеми партнерами-издательствами, которые публикуют произведения Прилепина в переводах, однако свои возможные прибыли из этих услуг агентство пожертвует международной правозащитной компании Amnesty International».

В октябре 2016 года Захар Прилепин стал заместителем командира батальона по работе с личным составом самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В феврале 2017 года Служба безопасности Украины в отношении Прилепина было возбуждено уголовное дело по статьям «Участие в деятельности террористической организации» и «Финансирование терроризма».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: искусство
Следующая новость Барак Обама занял 12 место в рейтинге президентов США

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО