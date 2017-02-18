Немецкое агентство отказалось от сотрудничества с писателем Захаром Прилепиным

Руководитель немецкого литературного издания Томас Видлинг заявил о намерении прекратить сотрудничество с писателем Захаром Прилепиным. В письме, направленном автору, мотивом отказа названо то обстоятельство, что «Захар Прилепин на Донбассе составил свой батальон, стал заместителем командира и сам взял в руки оружие».

Агентство сотрудничает со многими российскими писателями, среди них Дарья Донцова, Михаил Шишкин, Дина Рубина, Леонид Юзефович, Дмитрий Глуховский, Сергей Шаргунов и другие. На сегодняшний день имя Захара Прилепина в этом перечне отсутствует, - сообщает «Коммерсантъ».

Основатель и глава агентства Томас Видлинг в своем письме подчеркнул, что «агентство продолжает выполнять свои контрактные обязанности перед всеми партнерами-издательствами, которые публикуют произведения Прилепина в переводах, однако свои возможные прибыли из этих услуг агентство пожертвует международной правозащитной компании Amnesty International».

В октябре 2016 года Захар Прилепин стал заместителем командира батальона по работе с личным составом самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В феврале 2017 года Служба безопасности Украины в отношении Прилепина было возбуждено уголовное дело по статьям «Участие в деятельности террористической организации» и «Финансирование терроризма».