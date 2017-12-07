Немецкий суд разрешил «вздернуть» Ангелу Меркель
На территории Германии разрешили продавать мини-виселицы с именами канцлера Ангелы Меркель и министра иностранных дел Зигмара Габриэля.
Соответствующее решение вынесено судом федеральной земли Саксония. В нем сказано, что подобные товары следует воспринимать как символическое пожелание политической смерти, а не призыв к совершению уголовно наказуемого деяния.
Суд подчеркнул, что его решение не является прецедентом. В будущем каждый подобный случай должен рассматриваться отдельно по причине возможного наличия признаков преступления, передает телеканал «360» со ссылкой на немецкие СМИ.
Впервые «виселицы» с именами политиков начали продавать в Германии два года назад во время протестов против беженцев из мусульманских стран.
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