Немецкий пенсионер 40 лет ездит на советском автомобиле
Советский автомобиль «Москвич-2140» 1976 года выпуска на протяжении 40 лет исправно служит пенсионеру из Германии Герхарду Шотту.
За это время автомобиль «пробежал» свыше одного миллиона километров. Шотт отмечает, что машина надежная, достаточно экономичная (расход бензина составляет 10 литров на 100 километров) и легко ремонтируется.
Хотя, чинить «Москвич» Шотту приходится не часто. Он рассказал интернет-изданию tag24, что практически единственной проблемой является ржавчина. За все годы владения автомобилем пенсионер только один раз полностью заменил двигатель.
По словам Шотта, сегодня его автомобиль выглядит весьма экзотично на немецких дорогах. Однако во времена ГДР советские машины были популярны среди немецких водителей.
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