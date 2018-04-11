Немецкий миллиардер пропал в Альпах

Миллиардер из Германии Карл-Эриван Хауб, которому, в частности, принадлежат магазины Obi, исчез на горнолыжном курорте.

Магнат пропал в минувшие выходные. В субботу утром он отправился кататься на лыжах и не вернулся. О его исчезновении было объявлено после того, как миллиардер не явился на встречу в швейцарском Церматте.

Начата поисковая операция, финансируемая родственниками Хауба. Работу спасателям затрудняют неблагоприятные погодные условия, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на итальянские СМИ.