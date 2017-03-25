Немецкий банк по ошибке перевел пять миллиардов евро на внешние счета

Немецкий государственный банк KfW по технической ошибке перевел 5 миллиардов евро на внешние счета.

Инцидент случился 20 февраля, однако информация об этом появилась только сейчас. Как рассказали агентству Bloomberg в самом финансовом учреждении, «работники банка быстро заметили некорректную работу системы на самой ранней стадии, оперативно остановили выполнение ошибочной команды и начали работу над выявлением причин, которые могли повлечь за собой подобную ошибку».

По данным источника, все денежные средства удалось вернуть.

В 2008 году в банке уже случался подобный инцидент. Тогда KfW перевел на счет банка-банкрота Lehman Brothers 320 миллионов евро. Вслед за случившимся СМИ Германии назвали KfW «тупейшим банком страны». Однако в 2009-2010 годах он получил статус самого надежного финансового учреждения по версии американского издания Global Finance.