Немецкие СМИ заметили панику в предвыборном штабе Клинтон за неделю до выборов

С приближением дня выборов президента Соединенных Штатов паника в предвыборном штабе кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон нарастает. Такой вывод делают обозреватели крупнейших изданий ФРГ.

«Демократическую партию США одолели хорошо знакомые демоны: паника финального рывка», — пишет обозреватель газеты Der Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл.

По словам журналиста, демократы винят во всех своих бедах директора ФБР Джеймса Коми, совершенно не вовремя заявившего о возобновлении расследования дела о незаконном использовании Клинтон личной электронной почты для ведения деловой переписки в бытность госсекретарем США, - сообщает РИА «Новости».

Издание Die Welt, в свою очередь, называет поведение представителей штаба «растущей нервозностью».

«За неделю до президентских выборов в США в лагере Хиллари Клинтон явно растет уровень нервозности. Ее штаб во вторник занимался главным образом снижением ущерба от новых публикаций по делу о почтовой переписке», — пишет газета.

В свою очередь, сайт новостной программы Tagesschau канала ARD обращает внимание на еще один скандал, ударивший по лагерю экс-госсекретаря — опубликованную WikiLeaks информацию о том, что сотрудница канала CNN показала кандидату от Демократической партии список вопросов перед дебатами.

«Дональд Трамп утверждал снова и снова: Хиллари Клинтон была заранее проинформирована о вопросах, которые будут на дебатах. Похоже, новые откровения WikiLeaks это подтверждают», — говорится в статье.

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