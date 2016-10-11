Немецкие ученые рассказали об умственных способностях близоруких

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что люди, страдающие близорукостью, чаще показывали более высокие умственные качества, нежели те, кому очки не требовались, сообщает «Российская Газета»

Этот эксперимент был проведен в целях изучения вопроса о росте случаев близорукости в странах Европы.

В общей сложности были изучены данные 3,6 тыс. человек. Добровольцы прошли проверку зрения, а также уровня интеллекта посредством тестирования.