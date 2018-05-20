Немецкие СМИ разглядели в букете от Владимира Путина оскорбление

Немецкий таблоид Bild увидел «скрытый смысл» в том, что президент России Владимир Путин преподнес канцлеру Германии Ангеле Меркель букет цветов.

Автор статьи критически оценил данный жест, сравнив его с «дипломатической дуэлью». По его мнению, это был рабочий визит, а на деле – «обмен ударами», который начался с порога сочинской резиденции Бочаров Ручей.

«Выглядит как проявление вежливости, но на самом деле это оскорбление», - приводит слова журналиста РИА «Новости».

По его мнению, политики должны пожимать руки, а не дарить цветы. Он уверен, что цветы были напоминанием о том, что Меркель – женщина.

Накануне таблоид выпустил статью, в которой говорилось, что Путин в ходе встречи в Сочи показал Меркель, кто является хозяином на мировой политической арене.