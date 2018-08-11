Немецкие фермеры потеряли миллиард евро из-за засухи

Жара и засуха нанесли крупный ущерб сельскому хозяйству Германии. По приблизительным подсчетам, он составит около миллиарда евро.

Как сообщает телеканал «360», федеральная земля Шлезвиг‐Гольштейн потеряла 422 млн евро, Саксония – 308 млн, Саксония-Анхальт – 237 млн. Больше всего от стихии пострадали производители зерновых культур, заводчики скота и лесорубы.

13 августа пройдет собрание фермеров и властей, где состоится обсуждение проблемы убытков фермеров в результате засушливого лета. В 2003 году из федерального бюджета были сделаны выплаты для поддержки фермеров, понесших ущерб в результате засухи.

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