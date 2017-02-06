Немецкие дети в Баварии откопали в лесу золотой клад на четверть миллиона евро

Компания ребятишек во время игры случайно наткнулась на зарытый в землю клад, содержимое которого оценивается в 250 тыс евро. Сокровище там неудачно спрятал житель местного городка Поккинг – он не верил в надежность банковских сейфов и счетов.

В соответствии с законом вознаграждение детям не полагается, поскольку найденные ценности были не утеряны, а спрятаны. Но владелец клада пообещал, что найдет способ отблагодарить «кладоискателей», сообщает ТАСС.

А главное – теперь незадачливый бюргер будет хранить ценные вещи в банковской ячейке. Он был очень разочарован тем, что его клад все-таки нашли.