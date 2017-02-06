Немецкие дети в Баварии откопали в лесу золотой клад на четверть миллиона евро
Компания ребятишек во время игры случайно наткнулась на зарытый в землю клад, содержимое которого оценивается в 250 тыс евро. Сокровище там неудачно спрятал житель местного городка Поккинг – он не верил в надежность банковских сейфов и счетов.
В соответствии с законом вознаграждение детям не полагается, поскольку найденные ценности были не утеряны, а спрятаны. Но владелец клада пообещал, что найдет способ отблагодарить «кладоискателей», сообщает ТАСС.
А главное – теперь незадачливый бюргер будет хранить ценные вещи в банковской ячейке. Он был очень разочарован тем, что его клад все-таки нашли.
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