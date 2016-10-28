Немецкие бизнесмены считают Подмосковье наиболее привлекательным для инвестиций

Российско-германская внешнеторговая палата включила Московскую область в топ-5 регионов России, наиболее привлекательных для сотрудничества.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области Дениса Буцаева.

- Этот опрос проводили среди немецких компаний, которые уже работают на территории России, и среди тех, которые только рассматривают такую возможность. Опрос был по широкому перечню, в том числе и о наличии инфраструктуры, и об инвестиционном климате, и об отношении властей к инвесторам, и о помощи в сопровождении проектов. Для нас очень важно, что в итоге Московская область вошла в пятерку лучших, это для нас высокая оценка, - сказал Буцаев.

Министр инвестиций и инноваций региона добавил, что немецкие компании для региона являются приоритетным партнером, так как Германия лидирует в Европе по количеству и объемам инвестиций.