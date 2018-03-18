Немецкая разведка сообщила о возможном ударе КНДР по Европе

Федеральная разведывательная служба Германии сообщила депутатам Бундестага о том, что Северная Корея может нанести ракетный удар по странам Европы.

Как сообщает ТАСС, замглавы ведомства Оле Диль на секретном совещании, которое состоялось несколько дней назад, заявил, что ракеты КНДР «сейчас могут достигнуть Европы и Германии».

Он также отметил, что Пхеньян готовится оснастить межконтинентальные ракеты ядерными боеголовками.

Ранее Москва поддержала готовность лидеров США и КНДР к переговорам.