Немецкая полиция проводит спецоперацию по поиску террориста в Хемнице

Полиция ФРГ проводит спецоперацию в городе Хемнице. Стражи порядка ищут сирийца, подозреваемого в терроризме.

Есть информация, что выходец из Сирии Джабер аль-Бакр готовил теракт в одном из аэропортов германии. Он причастен к запрещенной в России группировке ИГИЛ, сообщает РИА Новости.

Тем временем ТАСС сообщает, что полиция задержала в Хемнице трех подозреваемых в связях с сирийским террористом. Центральный вокзал Хемница сейчас оцеплен.

В квартире выходца из Сирии нашли запас взрывчатки, хотя изначально речь шла лишь о следах взрывчатых веществ.