Немецкая полиция предотвратила теракт на полумарафоне в Берлине
Немецкая полиция задержала четырех человек, которые планировали совершить теракт во время полумарафона в Берлине.
Уточняется, что наблюдение за ними вели уже давно, поэтому конкретной угрозы не было.
«Мы еще оцениваем ситуацию. Но, по всей вероятности, ситуация была на грани», - заявили в полиции.
Как сообщает ТАСС, один из задержанных оказался знакомым тунисца Аниса Амри, который совершил теракт на рождественском рынке 16 декабря 2016 года. Мужчина якобы собирался напасть на легкоатлетов и зрителей с ножом. В подвале, где он снимал квартиру, найдены следы взрывчатки.
В полумарафоне участвовали около 32 тыс. человек.
Следующая новость В Москве при ДТП опрокинулась машина скорой помощи
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии