Немецкая полиция предотвратила теракт на полумарафоне в Берлине

Немецкая полиция задержала четырех человек, которые планировали совершить теракт во время полумарафона в Берлине.

Уточняется, что наблюдение за ними вели уже давно, поэтому конкретной угрозы не было.

«Мы еще оцениваем ситуацию. Но, по всей вероятности, ситуация была на грани», - заявили в полиции.

Как сообщает ТАСС, один из задержанных оказался знакомым тунисца Аниса Амри, который совершил теракт на рождественском рынке 16 декабря 2016 года. Мужчина якобы собирался напасть на легкоатлетов и зрителей с ножом. В подвале, где он снимал квартиру, найдены следы взрывчатки.

В полумарафоне участвовали около 32 тыс. человек.