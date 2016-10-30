Немецкая контрразведка опасается терактов в Европе в ответ на освобождение Мосула

Операция по освобождению иракского города Мосул может спровоцировать террористические акты в Европе. Такое заявление сделал глава Федерального ведомства по охране конституции Германии Ханс-Георг Маассен.

- Это может привести к тому, что такое развитие событий начнет беспокоить и сторонников террористов в Европе, что дело дойдет до терактов или же насильственных действий, совершенных в поддержку террористов. Мы хотим это предотвратить и предпринимаем соответствующие действия, - цитирует Маассена ТАСС со ссылкой на эфир радиостанции Deutschlandfunk.

По данным Федерального ведомства по уголовным делам, в 2016 году в центре внимания спецслужб ФРГ находятся около 450 исламистов, от которых исходит потенциальная террористическая угроза. За последние 15 лет правоохранительным органам удалось предотвратить 11 терактов, готовившихся на территории страны.