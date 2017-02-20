Немецкая киноактриса Марика Рекк оказалась советской шпионкой

Немецкая киноактриса и певица венгерского происхождения Марика Рекк оказалась советской разведчицей.

Согласно рассекреченным документам из архива Федеральной разведывательной службы Германии, Рекк с 1940-х годов была частью агентурной сети, которая отвечала за передачу советским властям военной разведывательной информации высокой важности.

Как уточняется в материале, Рекк завербовал ее директор Хайнц Хоффмайстер, а ее муж, кинорежиссер Георг Якоби также, вероятно, был завербован советскими спецслужбами. Руководил сетью, к которой принадлежала Рекк, легендарный советский разведчик Ян Черняк по прозвищу «человек без тени».

Рекк была одной из любимых актрис Адольфа Гитлера, ей даже приписывали роман с министром пропаганды Йозефом Геббельсом. После Второй мировой войны за тесную связь с нацистским руководством ей было запрещено работать два года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на немецкие СМИ.