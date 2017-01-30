Немецкая Bild сравнила фотографии Трампа во время переговоров с Путиным и Меркель

Новый глава Белого дома Дональд Трамп отнесся к разговору с президентом РФ Владимиром Путиным гораздо более серьезно, чем к беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель. Такой вывод сделала газета Bild, сравнив фотографии, сделанные во время телефонного общения Трампа с Путиным и Меркель.

Автор публикации отмечает, что при разговоре между российским лидером и Трампом присутствовали вице-президент Майкл Пенс, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, главный советник Стивен Бэннон и советник по нацбезопасности Майкл Флинн. Во время переговоров с Меркель рядом с Трампом находился только Флинн. Бэннон и Прибус присутствовали в кабинете, но были заняты своими делами, - сообщает RT.

Кроме того, подметила газета, диалог с Путиным продолжался минут на 15 дольше, чем с Меркель.

Ранее сообщалось, что 28 января Дональд Трамп связался по телефону с президентами РФ и Франции Владимиром Путиным и Франсуа Олландом, а также с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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