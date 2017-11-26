«Нелюбовь» Андрея Звягинцева стала лучшей на Неделе российского кино в Британии

Кинокартина Андрея Звягинцева «Нелюбовь» получила три награды на Неделе российского кино в Великобритании. Среди них главный приз фестиваля – «Золотой единорог».

На церемонии награждения присутствовали французский актер, исполнитель главной роли в фильме «Такси» Сами Несери, российские режиссеры Алексей Учитель, Валерий Тодоровский, актрисы Ольга Куриленко и Марьяна Спивак и другие.

Фильм «Нелюбовь» получил главную награду и приз за лучший сценарий, сообщает «РИА Новости». Сам режиссер сказал: «Я очень признателен жюри, которое так высоко оценило картину. Я безмерно благодарен всем, кто принял это решение».

Он поблагодарил своего постоянного соавтора Олега Негина и заявил, что у них в запасе есть еще как минимум три сценария. Актриса Марьяна Спивак получила приз за лучшую женскую роль в картине.

Фестиваль проходит в Британии с 19 октября. Участие в нем принимают более 100 режиссеров, актеров и продюсеров фильмов.