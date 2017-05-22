«Нелюбовь» Андрея Звягинцева покоряет Каннский фестиваль
Кинокартина российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» лидирует на конкурсе Каннского фестиваля по рейтингу критиков.
Выше всех «Нелюбовь» оценили критики из Италии, США, Великобритании и России.
Рейтинг фильмов составляется на фестивале каждый день на основе отзывов критиков из разных стран мира.
В сюжете картины «Нелюбовь» лежит история супружеской пары, у которой в разгар тяжелого развода исчезает 12-летний сын.
Картина выйдет в российский прокат 1 июня, отмечает Interfax.
Андрей Звягинцев — российский 53-летний кинорежиссёр и сценарист. Лауреат Венецианского и Каннского кинофестивалей. Лауреат премии «Золотой глобус» и номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Левиафан» (2014).
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