«Нелюбовь» Андрея Звягинцева покоряет Каннский фестиваль

Кинокартина российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» лидирует на конкурсе Каннского фестиваля по рейтингу критиков.

Выше всех «Нелюбовь» оценили критики из Италии, США, Великобритании и России.

Рейтинг фильмов составляется на фестивале каждый день на основе отзывов критиков из разных стран мира.

В сюжете картины «Нелюбовь» лежит история супружеской пары, у которой в разгар тяжелого развода исчезает 12-летний сын.

Картина выйдет в российский прокат 1 июня, отмечает Interfax.

Андрей Звягинцев — российский 53-летний кинорежиссёр и сценарист. Лауреат Венецианского и Каннского кинофестивалей. Лауреат премии «Золотой глобус» и номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Левиафан» (2014).