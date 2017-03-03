Нелегальных мигрантов во Франции перестали кормить
Во французском городе Кале, жители которого пережили соседство со стихийным лагерем беженцев, стремятся избежать повторения кошмара – муниципальные власти запретили волонтерам раздавать пищу нелегальным мигрантам.
В пик миграционного кризиса в Европе лагерь в Кале был крупнейшим перевалочным пунктом нелегальных иммигрантов, которые пытались перебраться через Францию в Великобританию, он был ликвидирован в ноябре 2016 года.
Объясняя свой запрет, мэр города Наташа Бушар заявила: «Я не хочу, чтобы нам вновь пришлось это пережить. Мы сильно пострадали от этого», - передает «Интерфакс» со ссылкой на газету Le Figaro. Соответствующее постановление Бушар подписала накануне.
Между тем, по информации газеты, в Кале до сих пор остаются сотни нелегалов.
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