Неизвестный взорвал себя перед зданием телерадиокомпании в Абхазии
Мужчина утром в понедельник подорвал себя у здания телерадиокомпании в Абхазии, сообщает «Интерфакс».
Личность мужчины не установлена.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.
Материал дополняется...
Следующая новость Новак не увидел причин для предоставления Украине скидки на газ
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии