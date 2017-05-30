Неизвестный украл более 11 миллионов рублей из здания Центробанка в Москве
Неизвестный похитил более 11,4 миллиона рублей из Центробанка на Ленинском проспекте в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, злоумышленник пролез через открытое окно здания ЦБ РФ и украл 11,4 миллиона рублей, после чего скрылся с места преступления, оставшись незамеченным.
Отмечается, что инцидент произошел 29 мая. Все похищенные 11 миллионов принадлежали заведующему сектором в ЦБ РФ.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, сообщает «РИА Новости».
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