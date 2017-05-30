Неизвестный украл более 11 миллионов рублей из здания Центробанка в Москве

Неизвестный похитил более 11,4 миллиона рублей из Центробанка на Ленинском проспекте в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, злоумышленник пролез через открытое окно здания ЦБ РФ и украл 11,4 миллиона рублей, после чего скрылся с места преступления, оставшись незамеченным.

Отмечается, что инцидент произошел 29 мая. Все похищенные 11 миллионов принадлежали заведующему сектором в ЦБ РФ.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, сообщает «РИА Новости».