Неизвестный ударил ножом курсантку МВД в центре Москвы
Неизвестный ударил ножом в живот курсантку одного из образовательных учреждений МВД РФ, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Как уточняется в сообщении, инцидент произошел в Петроверигском переулке, расположенном в центре Москвы.
По словам представителя главка, пострадавшая была отправлена в больницу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
СКР возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь курсантки, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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