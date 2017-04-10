Неизвестный ударил ножом курсантку МВД в центре Москвы

Неизвестный ударил ножом в живот курсантку одного из образовательных учреждений МВД РФ, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Как уточняется в сообщении, инцидент произошел в Петроверигском переулке, расположенном в центре Москвы.

По словам представителя главка, пострадавшая была отправлена в больницу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

СКР возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь курсантки, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».