Неизвестный ударил ножом женщину в заброшенном депо Москвы
Накануне вблизи одного из домов по улице Земляной Вал правоохранители заметили неизвестного мужчину, одежда которого была окровавлена, сообщает издание "Народные новости"
Задержанный заявил, что на территории заброшенного депо он нанес ножевое ранение малознакомой ему женщине на почве ссоры. Пострадавшая была обнаружена и госпитализирована.
По факту происшествия возбудили уголовное дело. В пресс-службе столичного главка полиции факт задержания нападавшего подтвердили.
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