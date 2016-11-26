Неизвестный стрелял по автобусам на юго-западе Москвы
Полиция задержала мужчину, обстрелявшего из пневматического пистолета несколько автобусов на юго-западе Москвы.
Как уточняется в сообщении, инцидент произошел рано утром на Старокачаловской улице.
Неизвестный был задержан сотрудниками полиции практически на месте происшествия, о причинах стрельбы не сообщается.
Личность задержанного в правоохранительных органах также не раскрыли, пишет газета «Известия».
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