Неизвестный стрелял по автобусам на юго-западе Москвы

Полиция задержала мужчину, обстрелявшего из пневматического пистолета несколько автобусов на юго-западе Москвы.

Как уточняется в сообщении, инцидент произошел рано утром на Старокачаловской улице.

Неизвестный был задержан сотрудниками полиции практически на месте происшествия, о причинах стрельбы не сообщается.

Личность задержанного в правоохранительных органах также не раскрыли, пишет газета «Известия».