Неизвестный пытался сорвать выступление Трампа на митинге в Неваде

Секретная служба США не обнаружила оружия на месте происшествия на митинге кандидата в президенты США республиканца Дональда Трампа, проходившего городе Рино (штат Невада).

Согласно заявлению службы неизвестный, стоя у сцены, внезапно закричал «Оружие!"», однако во время обыска ничего похожего не было найдено. Провокатор был задержан.

После инцидента Трамп вернулся самостоятельно на сцену и продолжил выступление, сообщает ТАСС.