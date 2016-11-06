Неизвестный пытался сорвать выступление Трампа на митинге в Неваде
Секретная служба США не обнаружила оружия на месте происшествия на митинге кандидата в президенты США республиканца Дональда Трампа, проходившего городе Рино (штат Невада).
Согласно заявлению службы неизвестный, стоя у сцены, внезапно закричал «Оружие!"», однако во время обыска ничего похожего не было найдено. Провокатор был задержан.
После инцидента Трамп вернулся самостоятельно на сцену и продолжил выступление, сообщает ТАСС.
Следующая новость Орнелла Мути хочет получить российское гражданство
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии