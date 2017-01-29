Неизвестный предмет найден вблизи порта Севастополя

Возле порта Севастополя правоохранительные органы обнаружили неизвестный предмет. В связи с этим перекрыто движение на площади Нахимова.

Полиция города сообщает, что подозрительный предмет у морского вокзала похож на самодельное взрывное устройство. На месте обнаружения проводится проверка, сообщает РИА "Новости".

На место обнаружения прибыли пожарные, саперы и кинологи. Проводятся специальные мероприятия.