Неизвестный предмет найден вблизи порта Севастополя

Возле порта Севастополя правоохранительные органы обнаружили неизвестный предмет. В связи с этим перекрыто движение на площади Нахимова.

Полиция города сообщает, что подозрительный предмет у морского вокзала похож на самодельное взрывное устройство. На месте обнаружения проводится проверка, сообщает РИА "Новости".

На место обнаружения прибыли пожарные, саперы и кинологи. Проводятся специальные мероприятия.

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