Неизвестный открыл стрельбу из ружья в мечети Стамбула
В результате стрельбы из ружья, устроенной неизвестным в одной из мечетей Стамбула, два человека получили ранения.
Об этом сообщает RT со ссылкой на Hurriyet.
По данным агентства, пострадавшие доставлены в больницу. Подробности происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь неизвестный ворвался в клуб в Стамбуле и открыл стрельбу по посетителям из автомата Калашникова. В результате террористической атаки погибло 39 человек, еще 69 человек получили ранения различной степени тяжести.
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