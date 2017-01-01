Неизвестный открыл стрельбу из ружья в мечети Стамбула

В результате стрельбы из ружья, устроенной неизвестным в одной из мечетей Стамбула, два человека получили ранения.

Об этом сообщает RT со ссылкой на Hurriyet.

По данным агентства, пострадавшие доставлены в больницу. Подробности происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь неизвестный ворвался в клуб в Стамбуле и открыл стрельбу по посетителям из автомата Калашникова. В результате террористической атаки погибло 39 человек, еще 69 человек получили ранения различной степени тяжести.