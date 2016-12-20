Неизвестный открыл стрельбу по людям в немецком городе Висбаден
В результате стрельбы, открытой неизвестным мужчиной в немецком городе Висбаден, один человек погиб и как минимум двое получили ранения.
Стрелявший скрылся, полиция использует для его поиска вертолет, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкие СМИ.
Накануне в центре Берлина водитель на грузовике врезался в толпу людей на рождественской ярмарке. В результате 12 человек погибли, десятки получили травмы. Власти Германии квалифицировали случившееся как теракт.
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