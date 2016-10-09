В США неизвестный открыл стрельбу в торговом центре

В Мичигане один человек погиб, несколько ранены при стрельбе у торгового центра. Происшествие случилось в ночь на воскресенье.

– Полиция подтвердила гибель одного человека на 28 улице у торгового центра Clearance Outlet, – цитирует РИА "Новости" местные СМИ.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Журналисты заявили о большом числе раненных, обстоятельства и причины происшествия уточняются.