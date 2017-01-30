Неизвестный открыл огонь по посетителям ресторана в Стамбуле
В один из популярных ресторанов в центре Стамбула ворвался вооруженный человек и открыл по посетителям огонь из огнестрельного оружия.
Как минимум один человек погиб, еще несколько получили ранения, - сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.
По некоторым сведениям, нападавший был схвачен подоспевшими к месту инцидента полицейскими.
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