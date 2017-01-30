Неизвестный открыл огонь по посетителям ресторана в Стамбуле

В один из популярных ресторанов в центре Стамбула ворвался вооруженный человек и открыл по посетителям огонь из огнестрельного оружия.

Как минимум один человек погиб, еще несколько получили ранения, - сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

По некоторым сведениям, нападавший был схвачен подоспевшими к месту инцидента полицейскими.