Неизвестный обстрелял посольство США в Анкаре
Неизвестный, вооруженный огнестрельным оружием, попытался прорваться в посольство США в Анкаре, сообщили местные СМИ со ссылкой на свои источники.
Как уточняется в материале, в момент атаки американского диппредставительства, преступник открыл огонь по зданию.
Правоохранительным органам удалось обезвредить и задержать нападавшего, мотивы его поступка выясняются, сообщает интернет-издание «Народные новости».
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