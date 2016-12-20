Неизвестный обстрелял посольство США в Анкаре

Неизвестный, вооруженный огнестрельным оружием, попытался прорваться в посольство США в Анкаре, сообщили местные СМИ со ссылкой на свои источники.

Как уточняется в материале, в момент атаки американского диппредставительства, преступник открыл огонь по зданию.

Правоохранительным органам удалось обезвредить и задержать нападавшего, мотивы его поступка выясняются, сообщает интернет-издание «Народные новости».